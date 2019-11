Ammutinamento Napoli, l'esperto: "Cosa anomala, danno d'immagine per il club"

INTERVISTA ESCLUSIVA

di

ANDREA GHISLANDI

L'ammutinamento dei calciatori del Napoli, che si sono rifiutati di tornare in ritiro dopo il match di Champions League contro il Salisburgo, ha fatto molto rumore e rappresenta un caso anomalo per la Serie A. Sportmediaset.it ne ha parlato con Jean-Christophe Cataliotti, avvocato ed esperto di diritto sportivo. "Non ricordo assolutamente che sia accaduto qualcosa del genere nel nostro campionato - ha spiegato - Una ribellione concordata da tutti i giocatori è una cosa anomala. Nessuno si è presentato in sala stampa, non si capiscono le ragioni: è un fatto straordinario. La società senza dubbio ha subito un danno d'immagine". Napoli: dopo la rivolta, giocatori a Castel Volturno

Nessun dubbio sul fatto che i calciatori abbiano sbagliato. "Molti dimenticano che, sebbene godano di tanti privilegi, i calciatori sono lavoratori subordinati e devono rispondere alle regole delle società sportive. I club hanno tre tipi di potere: direttivo, di controllo e disciplinare. Il potere direttivo si concretizza nello scegliere luoghi e orari di lavoro, quindi in questo caso il Napoli poteva decidere di portare tutti in ritiro a Castel Volturno".

Ora bisogna capire cosa rischiano Insigne e compagni. "Dopo quanto accaduto la società ha facoltà di esercitare il potere disciplinare e sanzionare i calciatori. Le norme dell'accordo collettivo di Serie A sono graduate in base all'inadempimento: si va dall'ammonizione scritta fino alla risoluzione del contratto, che sono i due estremi. In mezzo ci sono la multa (massimo il 5% di 1/12° della retribuzione fissa annua lorda), la decurtazione della retribuzione e la sospensione degli allenamenti per un periodo di tempo. La pena è proporzionata alla gravità della violazione, la multa è un'ipotesi immaginabile. C'è anche la possibilità che le società possano far firmare a inizio anno dei codici disciplinari e comportamentali. Non so se ci sia in questo caso un regolamento interno, ma penso di sì. Ci potrebbe, dunque, essere una norma che regola questo aspetto".

