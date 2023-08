Amichevoli: tutto facile per il Napoli, con l’Augsburg finisce 1-0

A CASTEL DI SANGRO

Senza Osimhen e Kvaratskhelia la squadra di Garcia vince agilmente contro i tedeschi

Napoli, test con l'Augusta sotto gli occhi di Natan











































Tutto facile per il Napoli in amichevole contro l'Augsburg: i campioni d'Italia trionfano 1-0 a Castel di Sangro. Privi di Osimhen e Kvaratskhelia, entrambi out per problemi fisici, gli uomini di Garcia dominano in lungo e in largo il primo tempo, andando poi a colpire nella ripresa: a decidere il match è Rrahmani, che al 62' stacca di testa sul preciso corner di Elmas. Buon test in vista dell'inizio della prossima stagione.

Buon test per il Napoli, che senza Osimhen e Kvaratskhelia piega l’Augsburg per 1-0 a Castel di Sangro. Primo tempo quasi completamente appannaggio dei partenopei: nelle prime fasi la squadra di Garcia gestisce tanto il possesso del pallone, andando vicino al gol in svariate occasioni. Al 20’ è Simeone a sprecare, dopo un’azione corale ben congeniata. L’attaccante argentino sfiora la rete in altre occasioni, senza però riuscire a trovare la marcatura. Poco prima della chiusura del primo tempo ci prova anche Politano, senza successo. Si rientra negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

I campioni d’Italia sbloccano la gara in avvio di ripresa: al 62’ corner battuto perfettamente da Elmas, che incontra l’incornata di Rrahmani, per l’1-0. A venti dalla fine il classico valzer di cambi, con le seconde linee che mettono minuti nelle gambe in vista della stagione. Finisce 1-0, con il Napoli che trionfa senza troppe intemperie.

TABELLINO

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano; Simeone.

Augsburg (4-4-2): Dahmen; Engels, Pfeiffer, Winther, Colina; Maier, Breithaupt, Rexhbecaj, Vargas; Demirovic, Michel.

Marcatori: 62’ Rrahmani (N).