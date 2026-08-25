Elmas: "Atalanta un top club, possiamo fare benissimo"

"È stato tutto così veloce che prima di arrivare non ho avuto tempo di parlare né con Sarri né con Raspadori, con cui ho trascorso due stagioni a Napoli. Ma sono contento di essere in un top club". Eljif Elmas si presenta all'Atalanta: "Ringrazio l'amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sono in una squadra con grandissimi giocatori che solo due anni fa ha vinto l'Europa League. Giochiamo su tre fronti: possiamo fare benissimo". Il nazionale macedone in prestito dal RB Leipzig è consapevole di essere un jolly per varie zone del campo. "Ho giocato in tanti ruoli, mi adatto. L'importante è essere pronto e dare il mio massimo - spiega -. A Lipsia è arrivato un altro direttore dopo il mio arrivo e non ho avuto molto spazio, ma è un'esperienza che mi è servita a livello di maturità e mentalità. E' stato difficile, ma me lo lascio alle spalle". Ancora, sul tecnico nerazzurro e l'ex compagno di uno scudetto a Napoli nel 2023: "Conoscevo Sarri già dai tempi in cui allenava il Napoli, la Lazio e il Chelsea. Il suo è un calcio di possesso, molto offensivo. Giacomo, invece, mi ha parlato sempre bene dell'Atalanta da quando è venuto qui. Sono felice di averlo ritrovato e speriamo di fare bene insieme: il tifo dell'Atalanta è passionale e caldissimo, un'arma in più per noi". Elmas non è in lista UEFA e quindi non ci sarà giovedì a Miskolc nel ritorno dei playoff di Conference League: "Mi dispiace di non poter essere della partita con l'Hapoel Tel Aviv, farò il tifo per i miei compagni".