In Serie A si gioca di più con le nuove regole: i numeri della prima giornata

Con le nuove regole in Serie A si gioca di più. Lo dicono i numeri della prima giornata: il tempo effettivo medio è stato di circa 58 minuti contro i 54 minuti circa dell'intera stagione scorsa. Alcune delle nuove norme introdotte nel nostro campionato vanno contro le perdite di tempo: in Frosinone-Juve ne abbiamo avuto un primo assaggio. "Mi piacciono tanto - ha detto il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Fiorentina - A essere avvantaggiato è il pubblico, vedeva partite di una noia mortale, il portiere era quello che giocava di più il pallone rispetto a tutti gli altri. Sono regole ottime, anche quella del minuto che bisogna star fuori, nessuno fa sceneggiate e stanno a terra. Si alzano tutti. Sono state pensate davvero molto bene, il pubblico che vuole vedere gioco e non gente che perde tempo è quello più avvantaggiato".
PARTITA E TEMPO EFFETTIVO
Inter-Monza 4-1 60'27"
Udinese-Como 1-1 61'13"
Genoa-Napoli 0-2 62'43"
Parma-Cagliari 0-1 58'54"
Frosinone-Juventus 0-1 49'12"
Venezia-Lecce 0-2 57'58"
Atalanta-Sassuolo 2-1 64'50"
Torino-Milan 1-2 57'42"
Bologna-Lazio 0-1 49'11"
Roma-Fiorentina 4-0 57'24"
MEDIA TEMPO EFFETTIVO PRIMA GIORNATA: 57'53"