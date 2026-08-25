In Serie A si gioca di più con le nuove regole: i numeri della prima giornata

Con le nuove regole in Serie A si gioca di più. Lo dicono i numeri della prima giornata: il tempo effettivo medio è stato di circa 58 minuti contro i 54 minuti circa dell'intera stagione scorsa. Alcune delle nuove norme introdotte nel nostro campionato vanno contro le perdite di tempo: in Frosinone-Juve ne abbiamo avuto un primo assaggio. "Mi piacciono tanto - ha detto il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Fiorentina - A essere avvantaggiato è il pubblico, vedeva partite di una noia mortale, il portiere era quello che giocava di più il pallone rispetto a tutti gli altri. Sono regole ottime, anche quella del minuto che bisogna star fuori, nessuno fa sceneggiate e stanno a terra. Si alzano tutti. Sono state pensate davvero molto bene, il pubblico che vuole vedere gioco e non gente che perde tempo è quello più avvantaggiato".