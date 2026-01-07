Logo SportMediaset

Calcio

Napoli-Verona, il rigore per l'Hellas fa discutere: "Non c'era. Sarebbe stato giusto dare fallo in favore del Napoli"

07 Gen 2026 - 21:13
Il Napoli frena al Maradona e protesta per il gol annullato a Hojlund ma soprattutto per il calcio di rigore assegnato all'Hellas per un tocco di mano di Buongiorno. Luca Marelli, ex arbitro, ha analizzato così l'episodio del penalty ai microfoni di Dazn: "C'è un contrasto in area tra i due giocatori, c'è un tocco di mano di Buongiorno. La mano si trova in posizione ampia, ma va considerato il movimento di Valentini, inizialmente regolare perché salta, ma poi il braccio destro impatta sul difensore. Non si tratta di un semplice contatto, ma di un braccio che tra il collo e la spalla va a impattare anche piuttosto duramente su Buongiorno. L'on-field-review può anche starci, ma la decisione migliore sarebbe stata quella di rivedere e di assegnare un calcio di punizione in favore del Napoli per fallo di Valentini su Buongiorno". 

