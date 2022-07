Napoli, tutto pronto per il raduno di Dimaro. Kvaratskhelia: "Finalmente sono qui"

PROGRAMMA E AMICHEVOLI

La squadra di Spalletti affronterà la Anaune Val di Non e il Perugia prima dell'esordio in campionato contro il Verona

Anche l'universo azzurro si rimette in moto: in sincronia con gli altri club di Serie A, il Napoli ha cominciato a programmare la prossima stagione. Oggi i primi test fisici a Castel Volturno, poi la partenza per il raduno in Val di Sole prevista per l'8 luglio (il lavoro inizierà il giorno dopo, sabato 9 luglio). Già fissate due amichevoli per gli uomini di Spalletti: Anaune Val di Non e Perugia anticiperanno il debutto del 15 agosto in campionato contro l'Hellas Verona. Tra i volti nuovi presenti in ritiro anche quello di Khvicha Kvaratskhelia.

"Ciao, finalmente sono qui, forza Napoli sempre". Cosi' il georgiano ha inaugurato la giornata di visite mediche a Castel Volturno. Tra i primi ad arrivare anche il terzino sinistro uruguayano Olivera.

Ad attendere loro e altri arrivati oggi c'era anche il tecnico Luciano Spalletti, che ha parlato con loro oltre a monitorare da vicino i vari test. Giunti oggi anche Andrea Petagna, il centrocampista Gianluca Gaetano e il portiere Idasiak. Arrivera' venerdi' a Napoli anche il presidente del club Aurelio De Laurentiis che partira' con la squadra per Dimaro-Folgarida. La lista dei convocati di Spalletti dovrebbe venir diramata nelle prossime ore, con Koulibaly e Osimhen possibili assenti. Vedi anche napoli Mercato Napoli, Osimhen nel mirino del Bayern Monaco: stanziati 120 milioni di euro

PROGRAMMA E AMICHEVOLI

Il ritiro verrà spezzato in due, come da consuetudine: dal 9 al 19 luglio il Napoli si allenerà a Dimaro. Dal 23 luglio al 6 agosto invece, la truppa di Spalletti si sposterà in Abruzzo, a Castel di Sangro. Martedì 12 luglio, in Val di Sole, Spalletti e due giocatori azzurri incontreranno i tifosi. Poi si tornerà a giocare: l'amichevole contro l'Anaune Val di Non è programmata per il 14 luglio alle ore 18, mentre quella col Perugia tre giorni dopo, sempre alle 18. In mezzo la presentazione della squadra, prevista per il 16 luglio.