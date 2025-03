Napoli, Meret: "Conte ha alzato subito il livello"

"Del tecnico Conte mi piace tutto. Da quando è arrivato ha alzato il livello negli allenamenti, nell'intensità, nel gruppo. Tutti si sacrificano per gli altri", ha aggiunto parlando di campo. "Gli allenamenti - ha detto Meret parlando del primo anno con Conte - sono duri, ma ti lascia sbagliare, ripeti anche dieci volte l'azione fino a quando non riesce bene. E' pesante fisicamente e mentalmente ma ti dà fiducia e ti fa migliorare. Ha la capacità di tenerci sempre concentrati su quello che facciamo in settimana e durante gli allenamenti. Non vuole si abbassi mai l'attenzione".