Il Napoli ritrova l'Europa contro il Manchester City: De Bruyne sfida il suo passato

I campioni d’Italia iniziano il proprio percorso in casa di Guardiola, segnando il ritorno all'Etihad del fuoriclasse belga
Inizio subito in salita per il Napoli che apre la propria Champions League con il Manchester City, fra le sfide più affascinanti della prima giornata della League Phase. Un appuntamento che segna da una parte lo scontro tra Antonio Conte e Pep Guardiola, dall'altra il ritorno di Kevin De Bruyne all'Etihad dopo aver vinto tutto con una delle big d'Europa.
Un match che sa di derby per gli ex United McTominay e Hojlund, ma che soprattutto rappresenta un punto di passaggio per Conte che, dopo aver centrato l’ennesima impresa in Italia e nei campionati, vuole finalmente fare il grande passo e affermarsi anche in Champions, competizione che da allenatore non ha mai vinto.
Proverà a farlo affidandosi ai suoi campioni che di notti europee ne sanno: Kevin De Bruyne e Scott McTominay. KDB sarà il grande atteso all’Etihad: torna da ex dopo aver vinto praticamente tutto con la maglia del Manchester City. Lo scozzese, invece, sente aria di Derby, avendo giocato nello United e dato vita a grandi battaglie col City.
Guardiola, invece, spera nella Champions per rifarsi dopo un inizio in campionato non esaltante. Perché se è vero che è reduce dal 3-0 allo United, il City ha già perso due partite in Premier ed è a -6 dal Liverpool. Insomma, in Europa non può sbagliare e per questo spera nei suoi uomini chiave, tra cui l’ultimo arrivato Donnarumma, il Pallone d’Oro Rodri e naturalmente Erling Haaland.
Conte dovrebbe affidarsi a Beukema-Buongiorno vista l’assenza di Rrahmani. Confermatissimo il centrocampo, mentre davanti l’altro ex United, Hojlund, è pronto a timbrare anche in Champions. Per Guardiola, invece, ecco Khusanov in difesa con Ruben Dias, con anche Reijnders pronto a sfidare i big a centrocampo dei campioni d’Italia. Fischio d’inizio alle 21:00, arbitra il tedesco Zwayer.
