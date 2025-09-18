Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
CHAMPIONS LEAGUE

Il Napoli ritrova l'Europa contro il Manchester City: De Bruyne sfida il suo passato

I campioni d’Italia iniziano il proprio percorso in casa di Guardiola, segnando il ritorno all'Etihad del fuoriclasse belga 

18 Set 2025 - 08:26
© Getty Images

© Getty Images

Inizio subito in salita per il Napoli che apre la propria Champions League con il Manchester City, fra le sfide più affascinanti della prima giornata della League Phase. Un appuntamento che segna da una parte lo scontro tra Antonio Conte e Pep Guardiola, dall'altra il ritorno di Kevin De Bruyne all'Etihad dopo aver vinto tutto con una delle big d'Europa.

Un match che sa di derby per gli ex United McTominay e Hojlund, ma che soprattutto rappresenta un punto di passaggio per Conte che, dopo aver centrato l’ennesima impresa in Italia e nei campionati, vuole finalmente fare il grande passo e affermarsi anche in Champions, competizione che da allenatore non ha mai vinto.

Proverà a farlo affidandosi ai suoi campioni che di notti europee ne sanno: Kevin De Bruyne e Scott McTominay. KDB sarà il grande atteso all’Etihad: torna da ex dopo aver vinto praticamente tutto con la maglia del Manchester City. Lo scozzese, invece, sente aria di Derby, avendo giocato nello United e dato vita a grandi battaglie col City.

Guardiola, invece, spera nella Champions per rifarsi dopo un inizio in campionato non esaltante. Perché se è vero che è reduce dal 3-0 allo United, il City ha già perso due partite in Premier ed è a -6 dal Liverpool. Insomma, in Europa non può sbagliare e per questo spera nei suoi uomini chiave, tra cui l’ultimo arrivato Donnarumma, il Pallone d’Oro Rodri e naturalmente Erling Haaland.

Conte dovrebbe affidarsi a Beukema-Buongiorno vista l’assenza di Rrahmani. Confermatissimo il centrocampo, mentre davanti l’altro ex United, Hojlund, è pronto a timbrare anche in Champions. Per Guardiola, invece, ecco Khusanov in difesa con Ruben Dias, con anche Reijnders pronto a sfidare i big a centrocampo dei campioni d’Italia. Fischio d’inizio alle 21:00, arbitra il tedesco Zwayer.

napoli
manchester city
champions league

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:47
Assalto all'Europa

Napoli all'assalto dell'Europa

01:30
MCH RIVER-PALMEIRAS 1-2 LIBERTADORES MCH

L'ex Milan Gustavo Gomez trascina il Palmeiras in casa del River

01:24
DICH JURIC POST PSG DICH

Juric: "Ho visto una buona Atalanta per 25-30 minuti"

01:30
MCH MOURINHO ATTERRA A LISBONA MCH

Mourinho atterra a Lisbona: destinazione Benfica

02:08
DICH CHIVU POST AJAX DICH

Chivu: "Contento per Marcus e per Pio, che ha mostrato grande maturità"

01:38
DICH DUMFRIES POST AJAX INTER DICH

Inter, Dumfries: "Vittoria importante, abbiamo dominato la partita"

00:51
DICH DONNARUMMA PRE NAPOLI DICH

Donarumma: "Il mio desiderio era di venire qui, l'unica cosa che volevo "

02:18
DICH MATIC SASSUOLO 17/9 DICH ok

Matic: "Sassuolo scelta migliore, ambiente con grande energia"

01:50
Domenica Lazio-Roma

Domenica Lazio-Roma

01:58
Le migliori parate

Le migliori parate

01:32
Gimenez, non si sblocca

Gimenez, non si sblocca

01:45
Stasera Psg-Atalanta

Stasera Psg-Atalanta

00:46
Amsterdam live

Amsterdam live

01:33
Dumfries riparte così

Dumfries riparte così

01:30
Domani City-Napoli

Verso City-Napoli: le ultime

01:47
Assalto all'Europa

Napoli all'assalto dell'Europa

I più visti di Calcio

DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

Gimenez, non si sblocca

Gimenez, non si sblocca

DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

DICH CHIVU POST AJAX DICH

Chivu: "Contento per Marcus e per Pio, che ha mostrato grande maturità"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:05
Gigi Martini: "La verità sulla morte di Re Cecconi è un'altra"
09:05
Giuseppe Rossi attacca Luis Suarez: "I suoi atteggiamenti sono una schifezza"
23:55
Inter, Esposito: "Contento della prestazione, bene essere tornati a vincere"
23:53
Luis Enrique, un tempo in tribuna e uno in panchina: "Questo è l'inizio giusto"
23:37
Atalanta, risentimento per De Ketelaere e Scalvini