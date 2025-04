Napoli, Lobotka: "Essere primi è importante, torniamo a sognare"

"Essere primi è importante per me, per la squadra, ma soprattutto per Napoli: possiamo di nuovo sognare, è tutto nelle nostre mani. Non è facile giocare con nessuna squadra in questa fase del campionato: noi con il Bologna, ad esempio, abbiamo pareggiato, sappiamo che è una squadra con grandi qualità. Dobbiamo restare concentrati e pensare solo alle nostre partite e al nostro team e poi vedremo dove saremo alla fine della stagione". Così Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Crc, emittente partner del club azzurro. "A Napoli il tifo è pazzesco, ci sostengono davvero durante tutta la stagione - spiega - Questo ci dà grande energia ed è per noi un grande vantaggio. Non vedo l'ora di giocare al Maradona domenica". Il Napoli ha agganciato l'Inter in testa alla classifica sfruttando la sconfitta dei nerazzurri a Bologna e la vittoria di Monza. "Sono stati ovviamente tre punti importanti, anche se sappiamo che avremmo potuto giocare meglio", osserva il regista. Il match dell'U-Power stadium è stato deciso da un gol del suo collega di reparto Scott McTominay, che Lobotka definisce "un bravo ragazzo, oltre che un ottimo giocatore. Ha molte qualità: è bravo con la palla, corre tantissimo per la squadra, segna tanti gol. Per me è troppo facile giocare con lui ed Anguissa, perché sono davvero forti". Lobotka è tra i reduci del tricolore di due anni fa. Quando gli viene chiesto se si senta uno dei leader del Napoli risponde: "Sento la responsabilità, perché sono qui da più di cinque anni. Ogni giorno lavoro per aiutare la squadra, cerco di essere leader in campo. Quando abbiamo la palla cerco di dare una mano a tutti per vincere la partita. Noi siamo davvero un'ottima squadra, sia in campo che soprattutto fuori dal campo: questo è molto importante per me".