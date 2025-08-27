Napoli, lo stadio Maradona entra in EA Sports FC 26

Electronic Arts ha annunciato che lo Stadio Diego Armando Maradona che ospita le partite casalinghe della SSC Napoli sarà incluso per la prima volta nella prossima edizione di EA SPORTS FC 26, disponibile a partire dal 19 settembre 2025 con l’early access. L’inserimento della esatta riproduzione dello stadio partenopeo è stato reso possibile grazie all’accordo siglato tra EA SPORTS e il Comune di Napoli. “Il Maradona” sarà il terzo stadio ufficiale della Serie A Enilive presente in EA SPORTS FC, dopo l’Allianz Stadium di Torino e il Bluenergy Stadium di Udine — un’aggiunta fondamentale per aumentare ulteriormente l’autenticità e il legame con il mondo del calcio italiano. Lo stadio è stato riprodotto fedelmente non solo in ogni dettaglio architettonico. I team tecnici di EA Sports hanno realizzato rilievi e riprese audiovisive direttamente sul posto, catturando suoni, atmosfere, per offrire ai giocatori un'esperienza visiva e sonora il più possibile fedele a quella sperimentata dai tifosi nella realtà.