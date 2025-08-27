Logo SportMediaset
Lega Serie B, premio alla carriera per Adriano Galliani

27 Ago 2025 - 17:18
In apertura dell'Assemblea di Lega Serie B a Milano, il Presidente Paolo Bedin ha consegnato una targa al vicepresidente e amministratore delegato del Monza Adriano Galliani per i suoi 50 anni nel mondo del calcio: "Una carriera di successi e trofei difficilmente uguagliabile" ha detto Bedin nel porgere il riconoscimento contenente la motivazione 'All'uomo e al dirigente che, con passione, equilibrio, competenza e successi prestigiosi, ha segnato in questi anni la storia del nostro amato sport'. "Sono stati 50 anni bellissimi, grazie - ha risposto Galliani -. Oggi sono felice e anche un po' emozionato, chi ama il calcio difficilmente ne esce; sono ripartito da dove tanti anni fa avevo iniziato".

