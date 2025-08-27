Lecce, Sottil: "L'obiettivo è la salvezza, Di Francesco è maturato"

Riccardo Sottil, nuovo attaccante del Lecce, si è presentato così in conferenza stampa: "L’obiettivo principale del Lecce è la salvezza. Sono venuto qui con grande voglia di rivalsa. È stata un’estate particolare, ma non ho esitato ad accettare perché Lecce è una piazza di grande passione, con uno stadio sempre pieno e una dirigenza di alto livello. Ho conosciuto il direttore Corvino a Firenze, quando ero più giovane, e ho avuto un’ottima esperienza con Di Francesco a Cagliari, fattori che hanno contribuito alla mia scelta", le parole riportate da pianetalecce.it. Poi, su Di Francesco, aggiunge: "All’epoca era già un mister preparatissimo, proveniente da grandi esperienze, tra cui la semifinale di Champions con la Roma. È un tecnico che predilige il gioco, con grandi idee e capacità di trasmettere concetti rapidamente. Oggi lo vedo più maturo, ma con la stessa passione, grinta e capacità di valorizzare gli esterni d’attacco".