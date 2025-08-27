Logo SportMediaset
Lecce, Sottil: "L'obiettivo è la salvezza, Di Francesco è maturato"

27 Ago 2025 - 18:13

Riccardo Sottil, nuovo attaccante del Lecce, si è presentato così in conferenza stampa: "L’obiettivo principale del Lecce è la salvezza. Sono venuto qui con grande voglia di rivalsa. È stata un’estate particolare, ma non ho esitato ad accettare perché Lecce è una piazza di grande passione, con uno stadio sempre pieno e una dirigenza di alto livello. Ho conosciuto il direttore Corvino a Firenze, quando ero più giovane, e ho avuto un’ottima esperienza con Di Francesco a Cagliari, fattori che hanno contribuito alla mia scelta", le parole riportate da pianetalecce.it. Poi, su Di Francesco, aggiunge: "All’epoca era già un mister preparatissimo, proveniente da grandi esperienze, tra cui la semifinale di Champions con la Roma. È un tecnico che predilige il gioco, con grandi idee e capacità di trasmettere concetti rapidamente. Oggi lo vedo più maturo, ma con la stessa passione, grinta e capacità di valorizzare gli esterni d’attacco". 

Piccoli: "Alla Fiorentina sono passati tanti big, ora spingiamo"

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

Caso Astori, le motivazioni

Caso Astori, le motivazioni

Il brasiliano Ancelotti

Il brasiliano Ancelotti

Verona, missione salvezza

Verona, missione salvezza

Udinese, cercasi conferme

Udinese, cercasi conferme

È la Roma di Wesley

È la Roma di Wesley

Fiorentina, ecco Piccoli

Fiorentina, ecco Piccoli

Florenzi a fine corsa

Florenzi a fine corsa

Bremer, ritorno da star

Bremer, ritorno da star

Il fattore Sucic

Il fattore Sucic

Verso Napoli-Cagliari

Verso Napoli-Cagliari

Allegri vuole Rabiot

Allegri vuole Rabiot

Florenzi dice addio al calcio con un video da brividi

Piccoli: "Alla Fiorentina sono passati tanti big, ora spingiamo"

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

Inter-Torino 5-0: gli highlights

Inter-Torino 5-0: gli highlights

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

Florenzi dice basta: dall'abbraccio alla nonna alla Nazionale, storia di un predestinato

Ancelotti a sorpresa in Brasile: fuori Vinicius e Neymar dai convocati, c'è l'ex Juve Kaio Jorge

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

Parma: fatta con il Como per Cutrone
Stati Uniti: Pulisic torna in nazionale, fuori Musah e McKennie
19:02
Rinnovato fino al 2028 l'accordo Sport e Salute-Roma per Olimpico
18:13
Palermo, Joronen: "Orgoglio vestire la maglia rosanero"
18:13
Lecce, Sottil: "L'obiettivo è la salvezza, Di Francesco è maturato"