Juan Jesus si scusa dopo il pari di Parma: "Non sono stato al mio livello, pretendo di più da me"
Il messaggio su Instagram: "Una delle mie migliori stagioni, però gli errori fanno male. Si lavora per tornare più forti"
Juan Jesus non si dà pace dopo il pareggio di Parma. Un risultato che pesa come una sconfitta per il campionato del Napoli, considerata la vittoria dell'Inter con i nerazzurri volati a +9.
In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il difensore brasiliano si scusa con i tifosi, probabilmente in particolare per l'errore sul gol del vantaggio del Parma in cui Juan Jesus si è avventato sulla palla mancando l'intervento e lasciando spazio alla cavalcata di Strefezza per l'1-0.
"Ieri non sono stato al mio livello e mi assumo la responsabilità", ha scritto, "il calcio è anche questo: sbagliare e avere il coraggio di continuare". Poi la riflessione sull'intera annata: "So anche che questa stagione, nel complesso, è tra le migliori della mia carriera. Proprio per questo pretendo ancora di più da me stesso".
"Gli errori fanno male, ma fanno parte del percorso. Si lavora, si cresce e si torna più forti. Sempre con la testa sull'obiettivo", ha concluso Juan Jesus. Il difensore in stagione ha raccolto 34 presenze, così suddivise: 23 in Serie A, 7 in Champions League, 2 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana.