Napoli, il ricordo di De Laurentiis per la scomparsa di Gianni Punzo

"È scomparso un amico che stimavo molto. Gianni Punzo era una persona dotata di grande capacità imprenditoriale e una delle sue doti migliori era quella di essere un eccellente aggregatore. Lo ricordo a lungo ai vertici del Napoli di Ferlaino. A nome di tutta la SSCN, esprimo la mia vicinanza alla sua famiglia": questo il messaggio di Aurelio De Laurentiis su X. Il presidente del Napoli ha voluto ricordare l'imprenditore, scomparso a 88 anni, che fu vicepresidente azzurro durante la gestione Ferlaino.