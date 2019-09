Seduta pomeridiana a Castelvolturno per il Napoli, che ha ripreso la preparazione in vista della sfida interna contro la Sampdoria, nella terza giornata di Serie A, in programma sabato alle 18. Dopo il riscaldamento, la squadra ha svolto esercizi di tecnica individuale e di posizionamento tattico, per poi dedicarsi a una partita a campo ridotto e chiudere con esercitazioni al tiro. Alla sessione non hanno partecipato Milik, Insigne e Tonelli, che hanno svolto un lavoro personalizzato. Domani è in programma una seduta mattutina.