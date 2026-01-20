Logo SportMediaset

Calcio

Napoli, Di Lorenzo: "Nel secondo siamo rientrati in campo come se fossimo 5-0"

20 Gen 2026 - 23:54
Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Sky Sport dopo la sfida con il Copenaghen, pareggiata 1-1: "Avevamo fatto la cosa più difficile, cioè trovare il vantaggio. Nel secondo tempo siamo rientrati in campo come se fossimo 5-0 e in Champions League non te lo puoi permettere. Abbiamo sbagliato l'approccio alla ripresa. L'abbiamo pagato, è un peccato non riuscire a vincere questa partita. Dispiace perché sono punti che buttiamo per la classifica, cercheremo di analizzare gli errori commessi".

Sulle prossime partite: "Uno alla volta, penseremo prima a domenica: affronteremo una squadra forte come la Juventus e poi in Champions League. Sono due partite che possono spostare una stagione, dovremo affrontarle al massimo sia fisicamente che mentalmente. Non siamo moltissimi, ma questo non deve essere un alibi". 

