Napoli, Di Lorenzo: "Meglio pareggiare che perdere"

"Abbiamo rimontato due gol, ma il risultato non ci soddisfa in quanto volevamo vincere. Dobbiamo pensare subito alla prossima partita". Così il capitano del Napoli, Di Lorenzo, dopo il pari del Maradona col Verona: "Ho fatto un bel gol e ne sono contento, ma ci spiace per non aver centrato la vittoria davanti ai nostri tifosi. Il risultato non ci soddisfa. Siamo tutti vicini nelle prime posizioni, per cui ogni punto è importante. Meglio fare punti che perdere, quello senza dubbio. Ora ci attende un bello scontro diretto contro l'Inter, a Milano".