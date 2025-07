Napoli, Di Lorenzo: "Le gambe stanno meglio. Conte? Mai pensato andasse via"

Giovanni Di Lorenzo ha parlato così, ai microfoni di Sky, della vittoria per 2-1 in amichevole contro il Catanzaro: "È stata una partita diversa rispetto a quella contro l'Arezzo, le gambe stanno meglio e stiamo gestendo i carichi di lavoro - le parole del capitano del Napoli -. Domani ultima seduta prima di due giorni di riposo, oggi abbiamo fatto meglio e siamo contenti. Le sensazioni sono positive, abbiamo lavorato tanto e i nuovi sono arrivati subito. Il ritiro serve anche per conoscerci, sono ragazzi forti e si sono integrati subito. Le sensazioni sono positive".