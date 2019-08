"Finalmente si inizia dopo un lungo precampionato, ci sentiamo pronti per cominciare nel miglior modo". Giovanni Di Lorenzo, uno dei nuovi acquisti del Napoli, parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss a due giorni dall'inizio del campionato. "Abbiamo lavorato tanto per farci trovare bene in questo atteso esordio. Al Franchi saà un match difficile, lo sappiamo e siamo preparati. Troveremo una Fiorentina carica, ma sono certo che faremo una grande gara - ha proseguito il terzino - Loro si sono rinforzati, hanno costruito un'ottima rosa e siamo consapevoli delle insidie che incontreremo. Però, ribadisco, che noi abbiamo lavorato tanto per preparare al massimo questa prima partita". A livello personale "è un momento importantissimo per me, sono in una grande squadra ed è un coronamento dei miei sacrifici. Adesso però bisogna raddoppiare gli sforzi per essere all'altezza di una maglia così importante come quella del Napoli. E poi giocare la Champions è davvero un sogno che si realizza - ha sottolineato Di Lorenzo - Cosa mi ha dato Ancelotti in questi mesi? Lavorare con il mister è qualcosa di eccezionale. E' un tecnico che ha vinto tutto, che ha esperienza mondiale e per me è un vero onore e orgoglio poter seguire le sue indicazioni. Sono certo che attraverso i suoi consigli e le direttive dello staff tecnico potro' crescere tantissimo".