Napoli, Conte: "Emozioni? Come sempre in ogni pre-partita, ma anche oggi conta il risultato"

"L'emozione è quella di sempre, di ogni pre-partita: voglio cercare di fare risultato ed è la cosa più importante. È stato un campionato in cui sono state fatte cose importanti, o forse troppo sottovalutate. Va bene, i ragazzi devono finire nel miglior modo possibile". Così l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ai microfoni di Dazn, prima del match con l'Udinese al Maradona, che potrebbe segnare la fine della sua esperienza sotto il Vesuvio. "È importante ottenere un risultato positivo, che sia l'ultima giornata non conta: bisogna scendere in campo per raggiungere l'obiettivo", ha detto ancora Conte prima di sottolineare la passionalità dell'ambiente: "Bisogna stare qui per capire cosa è Napoli e cosa rappresenta il Napoli per il popolo. E' un ambiente dove tutto viene esaltato al massimo, devi gestirlo e a volte diventa più difficile che altrove. Vincere qua dà grande soddisfazione".