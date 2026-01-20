Napoli, Conte: "Consapevoli della situazione, Vergara merita di giocare"

L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato a Sky Sport poco prima del calcio d'inizio della sfida di Champions League con il Copenaghen: La sensazione di una squadra concentrata, che sa la partita che dovrà affrontare. Sappiamo benissimo in che situazione di classifica siamo. La squadra è conscia della situazione e dell'emergenza, pronta a superare qualsiasi difficoltà come sta facendo da inizio anno". Su Vergara titolare, aggiunge: "Perché lo merita più di altri e gioca lui. Io sono molto meritocratica, può avere 18 anni o 35 ma l'età non importa. Fascetti mi fece esordire in 16 anni in Serie A, significa che sta meglio di altri. Un consiglio? Quello che ho detto ieri, gli ho detto che lo appoggiamo e che è giusto che ci dia una mano perché crediamo in lui".