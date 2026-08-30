Como, Fabregas: "Primo tempo bene, nel secondo abbiamo retto. Allegri? Dall'anno scorso ho imparato tanto..."

Fabregas © Getty Images
Fluido, aggressivo, coraggioso: il Como di Fabregas ormai non stupisce più, se non per la tranquillità con cui decide di imporre, per lunghi tratti, il suo gioco in casa del Napoli di Allegri. Una vittoria da grande squadra con cui lariani mandano un segnale chiarissimo al resto del campionato. Al termine del match, il commento di Fabregas sui 90 minuti in conferenza stampa.
Sulla vittoria
"Questi 3 punti hanno un grande valore. Dalle partite dell'anno scorso contro il Milan ho imparato molto: nel primo tempo abbiamo dimostrato tanto, nel secondo ci siamo resi conto che stavamo giocando contro dei campioni e abbiamo retto. Adesso sono una sauna".
Sulla squadra
"La squadra deve ancora finire di essere costruita da un punto di vista numerico e umano. Quando si cambia tanto è così, e noi a causa della Champions abbiamo cambiato tanto, mancano tante ore per capire quello che c'è da fare".
Sul mercato
"Sicuramente mi aspetto un attaccante. Douvikas si sta comportando benissimo ma non può reggere tre competizioni, l'anno scorso abbiamo visto che se si è in pochi in un reparto si finisce per subire degli infortuni pesanti".
Su Milla
"Luis è un giocatore molto sottovalutato in Spagna, ma ora è arrivato il suo momento di giocare la Champions. Noi vogliamo giovani che hanno fame e lui è uno di quelli".