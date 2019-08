Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un'intervista a ESPN e la trasmissione Fuera de Juego ha reso note un nuovo stralcio della chiacchierata col patron azzurro: “Ogni anno proviamo a migliorare la squadra. In alcuni anni ci riusciamo, in altri meno. Credo che il Napoli quest'anno e il prossimo avrà più chances di poter vincere qualcosa di importante sia in Italia che e in Europa. Ogni anno ci vengono chiesti venti nuovi giocatori che è una cosa irreale perché non stiamo giocando a un videogame”.

Tempo reale sabato 10 agosto