Juve contro il Pisa con il lutto al braccio per Maria Sole Agnelli
27 Dic 2025 - 19:25
Nella gara di campionato di questa sera a Pisa la Juve scenderà in campo con il lutto al braccio in memoria di Maria Sole Agnelli, la sorella di Gianni, Umberto e Susanna, scomparsa a 100 anni il giorno di Santo Stefano.
