Bologna, Cambiaghi si ferma per l'influenza: tocca a Rowe

Escono dall'infermeria Casale e Freuler, che tornano tra i convocati. Fuori restano lo squalificato Heggem e Cambiaghi, colpito dall'influenza: sono queste le novità in casa Bologna, alla vigilia della gara casalinga con il Sassuolo, che segna la ripresa del campionato per il Bologna dopo l'avventura in Supercoppa e la sconfitta in finale con il Napoli. Italiano ridisegna la difesa con Vitik al fianco di Lucumi, a sinistra, in attacco, probabile l'impiego di Rowe con Orsolini e uno tra Fabbian e Odgaard alle spalle della punta.