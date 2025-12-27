Lecce, Di Francesco si sfoga: "Pretendo rispetto, sul gol di Paz c'era fallo"

È un Di Francesco accigliato quello che si presenta ai taccuini in sala stampa. E parte subito con l'episodio che ha rotto l'equilibrio della gara e causato la sua espulsione: "Spesso Rocchi mi ha fatto i complimenti per il mio modo di stare in campo e rispettare le decisioni arbitrali - ha detto il tecnico del Lecce dopo la sconfitta casalinga contro il Como - Mi sono un po' lamentato dicendo che a volte essere educati e rispettosi non cambia. Per me c'era fallo. Se ci annullate il gol con la Lazio e oggi Ramadani prende la gomitata, tutto cambia, specialmente contro una squadra che sa giocare a calcio. L'espulsione senza che abbia detto nulla mi fa male. Non voglio dire che sia stata prevenuta, ma di certo non ho un buon rapporto con arbitro e quarto uomo. Ribadisco con rispetto, come ho sempre fatto, che pretendo anche io e anche noi rispetto come vengono visti gli altri. Vedo allenatori buttare giacche e altro, mi girano le scatole ad essere espulso così".