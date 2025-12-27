Logo SportMediaset

Calcio

Lecce, Di Francesco si sfoga: "Pretendo rispetto, sul gol di Paz c'era fallo"

27 Dic 2025 - 18:20

È un Di Francesco accigliato quello che si presenta ai taccuini in sala stampa. E parte subito con l'episodio che ha rotto l'equilibrio della gara e causato la sua espulsione: "Spesso Rocchi mi ha fatto i complimenti per il mio modo di stare in campo e rispettare le decisioni arbitrali - ha detto il tecnico del Lecce dopo la sconfitta casalinga contro il Como - Mi sono un po' lamentato dicendo che a volte essere educati e rispettosi non cambia. Per me c'era fallo. Se ci annullate il gol con la Lazio e oggi Ramadani prende la gomitata, tutto cambia, specialmente contro una squadra che sa giocare a calcio. L'espulsione senza che abbia detto nulla mi fa male. Non voglio dire che sia stata prevenuta, ma di certo non ho un buon rapporto con arbitro e quarto uomo. Ribadisco con rispetto, come ho sempre fatto, che pretendo anche io e anche noi rispetto come vengono visti gli altri. Vedo allenatori buttare giacche e altro, mi girano le scatole ad essere espulso così".

DICH CUESTA PARMA DICH

Cuesta: "L'amarezza come spinta. Sappiamo che partita dobbiamo fare"

DICH NICOLA PRE NAPOLI DICH

Nicola: "Napoli insieme all'Inter la squadra migliore"

DICH PALLADINO PRE INTER DICH

Palladino: "Trend non positivo contro l'Inter ma i taboo vanno sfatati"

DICH ITALIANO PRE SASSUOLO DICH

"Italiano: "Non temere il Sassuolo è da folli"

DICH GROSSO PRE BOLOGNA DICH

Grosso: "Il Bologna ha la consapevolezza delle grandi, siamo preparati"

DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

Dopo il gol alla Roma

Lunedì Gasp vs De Rossi

Lukaku vicino al rientro

Stasera la Juve a Pisa

13 DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

13 SECONDA DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Stimo Palladino, con l'Atalanta una gara tosta"

Milan, svolta Maignan

Chivu ottimista

Domani Cremonese-Napoli

Conte alza il muro: dimenticare la Supercoppa. A Cremona per sfatare il tabù trasferta

Presidente AIA: "Obiettivo è l'uniformità nelle decisioni arbitrali"
Juve contro il Pisa con il lutto al braccio per Maria Sole Agnelli
Torino, Baroni: "Fallito il salto: una sconfitta che fa male"
Bologna, Cambiaghi si ferma per l'influenza: tocca a Rowe
Lecce, Di Francesco si sfoga: "Pretendo rispetto, sul gol di Paz c'era fallo"