Amichevole Milan-Chelsea, rivoluzione Amorim: difesa Vladimirov-De Winter-Diawara, c'è Ramos titolare in avanti

Ruben Amorim per l'amichevole del Milan con il Chelsea di scena a Giacarta alle ore 14 italiane ha deciso di ribaltare il tavolino e sperimentare: ineditissima difesa formata dal giovane Vladimirov con De Winter e il neoacquisto Diawara, mentre in mezzo generazioni a confronto con Modric e Comotto, 23 anni di differenza. In avanti torna titolare Leao con l'ex di turno Nkunku alle spalle di Gonçalo Ramos, entrato benissimo contro l'Inter. C'è Marco Palestra tra i Blues, occhio alla stella Estevao.
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Vladimirov, De Winter, Diawara; Estupinan, Comotto, Modric, Saelemaekers, Leao, Nkunku; Ramos
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Acheampong, Colwill, Hato; Lavia, Caicedo; Estevao, Palmer, Neto; Joao Pedro.