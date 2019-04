NAPOLI: OUT MAKSIMOVIC, ALBIOL E OUNAS

21/04/2019

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta per il posticipo della 33esima giornata di Serie A in programma domani alle ore 19. La squadra, divisa in due gruppi, in avvio ha svolto attivazione a secco e torello. Di seguito partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazione su palle inattive. Fuori Albiol, Maksimovic e Ounas dalla lista dei convocati per domani. Questi gli uomini a disposizione per la sfida contro l'Atalanta. Portieri: Meret, Ospina, Karnezis. Difensori: Hysaj, Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Luperto, Mario Rui, Ghoulam. Centrocampisti: Allan, Fabian Ruiz, Zielinski. Attaccanti: Mertens, Callejon, Insigne, Verdi, Younes, Milik, Gaetano.