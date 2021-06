Nainggolan imita Pogba e CR7, ma è tutta ironia...

INSTAGRAM

Il centrocampista ha replicato le scene di Ronaldo e Pogba che spostano dal tavolo Coca Cola e la birra pubblicando un fotomontaggio in cui è circondato da alcolici

Tagliente Radja Nainggolan, che sceglie di smorzare la polemica generata dai gesti dei due colleghi Pogba e Ronaldo. Entrambi hanno spostato una bevanda poco gradita nelle rispettive conferenze stampa: Ronaldo la Coca Cola, Pogba della birra. Il belga ha postato invece nelle sue stories su Instagram un fotomontaggio in cui sposta due bottigliette di Coca Cola solo per fare spazio a numerose bevande tutte alcoliche. instagram

La polemica generata dal gesto di Cristiano Ronaldo ha per altro avuto effetto anche in borsa: Coca Cola ha perso l'1,6% passando da un valore di 242 miliardi a 238. L'attaccante portoghese aveva invitato a bere acqua, non Coca Cola.

Gesto simile, ma pare per motivi diversi, quello di Paul Pogba: il francese è di fede islamica, che vieta l'assunzione di alcool.