"My name is Luca. Ballata con Vialli": raccolti 70.000 euro per l'istituto Candiolo-Ircss

Dal presidente anche un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo evento: "Vorrei innanzitutto ringraziare Donna Allegra Agnelli, per me è stato un onore e un piacere stare al suo fianco sul palco: vorrei ringraziarla per tutto quello che fa e per come lo fa. Grazie anche al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, gli sono molto riconoscente per la sua presenza e per il supporto che ci ha garantito. E grazie alla Juventus, società che ha determinato tante scelte importanti nella vita di Luca così come nella mia: avere in platea i vertici del club e della squadra è stato un grande onore. E naturalmente grazie a tutti gli amici che erano presenti, sono troppi per citarli tutti e dal palco le luci mi impedivano di vederli uno a uno, ma l’abbraccio e i saluti con ciascuno di essi a fine serata hanno reso tutto ancora più significativo". Si ringraziano i partner ufficiali dell’evento Banca Patrimoni Sella & C. e Poste Italiane.