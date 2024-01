Moviola Fiorentina-Inter: Aureliano giudica bene sul gol di Lautaro e sul contatto Bastoni-Ranieri

© twitter

Due episodi dubbi nel primo tempo di Fiorentina-Inter. Al 14' Parisi cade a terra in occasione del gol del vantaggio dell'Inter firmato da Lautaro Martinez. C'è una trattenuta reciproca tra i giocatori e, spiega il nostro Graziano Cesari, la decisione è lasciata all'arbitro con il Var che, senza errore chiaro, giustamente non interviene. Discorso simile al minuto 35 quando, su un calcio d'angolo per la Fiorentina, cadono a terra Bonaventura e Ranieri. Anche in questo caso la trattenuta è reciproca, non eccessiva e lasciata al giudizio di Aureliano, che decide di non intervenire. Come sopra, senza chiaro ed evidente errore, il Var non interviene.