Mourinho: "I migliori sono al Real, Yamal un campione ma a noi non serve"

20 Ago 2026 - 13:32
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"Il Barcellona è una grande squadra, Lamine Yamal un campione, ma a noi non serve. Non lo vorrei avere". Josè Mourinho, alla sua nuova avventura alla guida del Real Madrid, parla così dei rivali di sempre: la Liga è già entrata nel vivo, i blancos giocano sabato contro l'Espanyol e lo Special One in una intervista a 'El Chiringuito' esalta il Real che ha rivoluzionato la rosa e si è affidata ancora al tecnico portoghese per tornare a vincere. Ha lodato il lavoro di Flick al Barcellona e ha manifestato grande stima per Yamal: "Mi piace, mi piace. Ottimo lavoro: Flick, Deco e, ovviamente, i giocatori. Mi piace tutto quello che stanno facendo - sottolinea Mourinho -. Yamal? Non vorrei averlo. È senza dubbio un giovane con margini di crescita incredibili. Non è da tutti essere campione d'Europa e del mondo a 19 anni, ma noi abbiamo una rosa di altissimo livello. Al momento non farei posto a nessun altro. Questi sono i miei ragazzi, e i miei ragazzi sono i migliori".

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