Bove non ha dubbi: "Se Cobolli avesse continuato col calcio, sarebbe arrivato in Serie B"

04 Ott 2026 - 18:38
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"Se Cobolli avesse continuato a giocare sarebbe arrivato in Serie B". Dal Festival dello Sport di Trento, Edoardo Bove non ha dubbi sull'amico fraterno, il tennista Flavio Cobolli, con cui ha condiviso le giovanili della Roma e anche i primi passi con la racchetta: "Quando Bruno Conti ci chiamò per dirci che dovevamo decidere tra calcio e tennis, io scelsi il calcio, lui il tennis. Poi ci siamo ritrovati nel nostro percorso".

Amicizia che resta fortissima: "Non sa neanche lui quanto è stato importante per me. Vederlo lavorare e conquistarsi i suoi sogni mi ha fatto dire: "Ok, posso farlo anche io". Entrò nella Roma prima di me, poi abbiamo giocato insieme in entrambi gli sport. Nel tennis era molto più forte di me e ha lasciato il calcio per quello. Se ci si pensa è una scelta un po’ folle perché nel tennis hai meno probabilità di arrivare, ma lui ce l'ha fatta".

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