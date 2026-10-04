Bove non ha dubbi: "Se Cobolli avesse continuato col calcio, sarebbe arrivato in Serie B"

Amicizia che resta fortissima: "Non sa neanche lui quanto è stato importante per me. Vederlo lavorare e conquistarsi i suoi sogni mi ha fatto dire: "Ok, posso farlo anche io". Entrò nella Roma prima di me, poi abbiamo giocato insieme in entrambi gli sport. Nel tennis era molto più forte di me e ha lasciato il calcio per quello. Se ci si pensa è una scelta un po’ folle perché nel tennis hai meno probabilità di arrivare, ma lui ce l'ha fatta".