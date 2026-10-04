Gattuso non dimentica: "Dopo Bosnia-Italia ho fatto fatica ad addormentarmi per mesi"

04 Ott 2026 - 16:17
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Gennaro Gattuso © italyphotopress

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"Gli episodi fanno la differenza. Fanno parte del nostro mondo e anche della nostra vita". Lo ha detto Gennaro Gattuso al Festival dello sport di Trento parlando di Bosnia-Italia. "Io l'ho sempre detto, devo ringraziare i ragazzi e tutte le persone che hanno lavorato con me perché mi hanno dato tutto quello che avevano. Dopo è normale che è una ferita che rimarrà per il resto della vita - ha aggiunto l'ex ct azzurro -. Però non posso dire nulla. Anche su Bastoni: l'ho ringraziato, l'errore fa parte del gioco, non ha certo fatto apposta a farsi espellere. Rimangono le cose buone che abbiamo fatto perché, e questo mi dà fastidio, sembra che conta solo il risultato. Certe volte bisogna anche vedere quello che si fa e come lo si fa". Certo, ha proseguito "la cicatrice rimarrà per sempre ma mi piace guardare avanti", anche se "ho fatto fatica i primi mesi ad addormentarmi, facevo grandi passeggiate per stancarmi e riuscire a chiudere gli occhi".

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