Morto l'ex tecnico Azkargorta: nel 1994 portò la Bolivia al Mondiale

Il mondo del calcio è in lutto. L'ex tecnico spagnolo Francisco Xabier Azkargorta Uriarte è morto all'età di 72 anni a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, città natale della sua compagna e dove risiedeva da tempo. "Soffro di problemi cardiaci da diversi anni, ma sono stabile grazie alle cure costanti di mia moglie e di mio figlio", aveva dichiarato lo scorso ottobre, in una delle sue ultime apparizioni pubbliche. Azkargorta, ex allenatore di Espanyol, Nàstic, Valladolid, Siviglia e Tenerife, è stato il simbolo del calcio boliviano, guidando la Nazionale sudamericana alla Coppa del Mondo del 1994.