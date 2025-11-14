Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Morto l'ex tecnico Azkargorta: nel 1994 portò la Bolivia al Mondiale

14 Nov 2025 - 20:45
© X

© X

Il mondo del calcio è in lutto. L'ex tecnico spagnolo Francisco Xabier Azkargorta Uriarte è morto all'età di 72 anni a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, città natale della sua compagna e dove risiedeva da tempo. "Soffro di problemi cardiaci da diversi anni, ma sono stabile grazie alle cure costanti di mia moglie e di mio figlio", aveva dichiarato lo scorso ottobre, in una delle sue ultime apparizioni pubbliche. Azkargorta, ex allenatore di Espanyol, Nàstic, Valladolid, Siviglia e Tenerife, è stato il simbolo del calcio boliviano, guidando la Nazionale sudamericana alla Coppa del Mondo del 1994.

Ultimi video

00:31
DICH GATTUSO CONTESTAZIONI DICH

Gattuso: "La contestazione è stata una vergogna"

02:30
DICH BALDINI POST POLONIA DICH

Under 21,"Baldini: "Ai ragazzi dico bravi. Alla fine saremo premiati"

02:33
DICH PISILLI POST POLONIA DICH

Under 21,"Pisilli: "La partita più importante è la prossima"

00:49
MCH ALLENAMENTO ITALIA breve MCH

Italia, il giorno dopo la Moldova subito in campo

00:20
MCH RUBIALES LANCIO UOVA MCH

La versione di Rubiales finisce... sotto un lancio di uova

01:26
L'under 21 in Polonia

L'under 21 in Polonia

01:46
Bologna senza limiti

Bologna senza limiti

01:33
Ripartenza Vlahovic

Ripartenza Vlahovic

01:36
Celik, che metamorfosi

Celik, che metamorfosi

01:29
Maignan è tornato magic

Maignan è tornato magic

00:54
Stankovic, addio Mosca

Stankovic, addio Mosca

01:28
Inter verso il derby

Inter verso il derby

01:25
Anguissa, lesione seria

Anguissa, lesione seria

01:38
Dalla Roma all'Italia

Dalla Roma all'Italia

03:50
DICH MANCINI POST MOLDOVA DICH

Mancini: "Un bel momento per me"

00:31
DICH GATTUSO CONTESTAZIONI DICH

Gattuso: "La contestazione è stata una vergogna"

I più visti di Calcio

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

Quanto manca Lukaku

Quanto manca Lukaku

Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

CR7, bufera social per le parole su Georgina: "Gli uomini non si occupano della casa"

Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:40
Roma, El Shaarawy: "Primo posto? Vogliamo restarci il più possibile"
22:06
Italia U20, Azzurri sconfitti 2-1 dal Portogallo in amichevole
22:00
Francia, Mbappè lascia il ritiro per problemi alla caviglia
21:38
Abodi: "Stadio Maradona per Euro2032? Il tempo sta scadendo..."
20:54
Italia-Norvegia, 'quiet room' per disabili cognitivi