Morto ex ct Algeria Khalef, a Spagna '82 sconfisse Germania

È morto oggi Khalef Mahieddine, l'ex allenatore della nazionale di calcio algerina alla prima Coppa del Mondo a cui la squadra nordafricana partecipò in Spagna nel 1982. Lo ha appreso l'ANSA da fonti familiari. Khalef, morto all'età di 80 anni nella sua casa di Algeri dopo una lunga battaglia contro una malattia, era legato soprattutto al club Chabibet El Kabail Jsk (Jeunesse Sportive de Kabylie), con cui ha vinto diversi titoli. Mahieddine aveva anche allenato le Volpi del Deserto, nome dato alla nazionale di calcio algerina, alla loro prima Coppa del Mondo in Spagna nel 1982, dove batte' la Germania Ovest per 2-1 e il Cile per 3-2, per poi perdere contro l'Austria 0-2. Nonostante le due vittorie di Khalef, i nordafricani furono eliminati dopo che la Germania Ovest e l'Austria si misero d'accordo per combinare l'incontro tra loro. Questo triste episodio spinse la Fifa ad adottare un calendario simultaneo per la terza partita della fase a gironi della competizione mondiale. Il defunto Khalef era stato anche l'allenatore dell'Algeria alla Coppa d'Africa 1984 in Costa d'Avorio, dove si classifico' terza.