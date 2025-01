Morte Toscani, Inter: "Ha tifato in maniera passionale e profonda"

"Uno dei fotografi più amati e rivoluzionari, un riferimento per la sua epoca. Attraverso i suoi scatti ha raccontato passioni, sentimenti e culture". Così l'Inter ricorda Oliviero Toscani, il noto fotografo scomparsi oggi all'età di 82 anni. "È stato un grandissimo interista: non una scelta, ma una filosofia. 'È il destino: l'Inter è sorprendente, è una fidanzata alla quale vuoi sempre bene' - prosegue il club nerazzurro -. Ha scattato per Inter foto storiche, come quella celebrativa per il centenario del club. Ha tifato, in maniera passionale e profonda. Lo ricordiamo con affetto e ammirazione. Esprimiamo il cordoglio per la sua scomparsa e la vicinanza alla sua famiglia in questo momento di dolore".