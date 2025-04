Una storia di Instagram per ricordare Papa Francesco. Così Mario Balotelli, attaccante del Genoa, ha voluto omaggiare il Papa scomparso questa mattina. L'ex campione della Nazionale ha postato una foto mentre saluta in Vaticano Papa Francesco accompagnando con la didascalia "Riposa in pace", oltre alle emoticon rappresentanti un cuore, due mani in preghiera e un angioletto.