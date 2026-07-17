Morte Bagnoli, Malagò: "Scudetto Verona tra le pagine più belle e sentimentali del calcio"

La Figc e il presidente Giovanni Malagò piangono la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona campione d'Italia nella stagione 1984/85 e membro dal 2017 della Hall of Fame del calcio italiano, morto oggi all'età di 91 anni. "La sua grande umanità - dichiara Malagò - e la profonda conoscenza del calcio gli hanno permesso di guadagnarsi la stima e la fiducia dei suoi giocatori e di conquistare alla guida del Verona uno degli Scudetti più sorprendenti di sempre. Quell'impresa resta una delle pagine più belle e sentimentali del nostro calcio. Da grande allenatore qual era sapeva valorizzare i calciatori che aveva a disposizione, anteponendo sempre il gruppo alle individualità".