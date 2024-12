Moratti avverte l'Inter: "Il Cagliari potrebbe far risultato"

Massimo Moratti non è così sicuro che l'Inter possa uscire vincitrice dalla sfida contro il Cagliari. In un'intervista rilasciata a TuttoCagliari.net l'ex presidente nerazzurro ha lanciato un avviso alla sua ex squadra: "Tecnicamente la gara potrebbe sembrare a pronostico chiuso per l'Inter. Ma io devo dire che ho visto giocare parecchie volte il Cagliari in questo periodo, e se l’è sempre cavata molto bene. In particolare ha mostrato un grande carattere, e in più di una circostanza non avrebbe meritato di perdere. A maggior ragione, quella di domani sarà tutt’altro che una partita facile per i nerazzurri. Se il Cagliari ci metterà tutta la passione, la grinta e l’impegno che lo caratterizzano soprattutto in casa, secondo me potrebbe anche strappare un risultato positivo. Quindi ripeto: sarà una sfida aperta e decisamente pericolosa per l'Inter”.