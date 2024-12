Morata: "Senza la giusta attenzione è dura"

Il secondo gol consecutivo in campionato di Alvaro Morata non è bastato al Milan per fare punti a Bergamo: "Abbiamo fatto una buona gara, stavamo difendendo bene e abbiamo preso due gol da calcio piazzato che non è uno dei nostri punti deboli. Cerchiamo di trovare il lato positivo di questi momenti". Al Milan manca continuità: "Se non mettiamo la giusta attenzione c'è sempre il rischio di perdere le partite contro grandi squadre. Tutto è più complicato, ma dobbiamo trovare la quadra e restare concentrati".