Cambio di look per Alvaro Morata: si rasa i capelli a zero per stare vicino ai bambini malati di tumore

L'INIZIATIVA

L'attaccante del Milan si è presentato in campo contro il Lecce con una capigliatura particolare, nata per mostrare il proprio supporto ai piccoli pazienti oncologici

Milan-Lecce: le foto della sfida del Meazza





















































Alvaro Morata è diventato in pochissime settimane una colonna portante per il Milan. La sua vicinanza alla squadra è palpabile, soprattutto nei momenti più duri come quando, in vista della sfida con il Parma, decise di seguire la squadra nonostante un infortunio l'avesse fermato. Il gol del vantaggio con il Lecce è solo l'ennesimo esempio di come l'attaccante spagnolo stia portando nuova linfa nell'ambiente rossonero, ma ciò che è spiccato maggiormente è il suo nuovo look, apparso alquanto particolare.

Vedi anche Milan Theo torna a brillare e tende la mano per il rinnovo: "Qui sono felice, la gente mi vuole bene" Negli ultimi giorni il calciatore spagnolo si è rasato i capelli a zero lasciando così stupiti le migliaia di spettatori presenti a San Siro nella serata di venerdì 27 settembre. Una scelta nobile, nata con l'obiettivo di esser più vicino ai piccoli pazienti oncologici a cui spesso va far visita agli ospedali e che è stata svelata dal compagno di squadra Theo Hernandez con un'immagine postata su Instagram.

Un segno per questi bambini che devono affrontare una battaglia particolarmente dura e che, vedendo il proprio idolo segnare così, avranno certamente ricavato una forza in più per combattere. Per Morata non si tratta della prima volta in cui compie gesti a favore della lotta ai tumori: dopo la vittoria dell'Europeo con la Spagna, l'ex giocatore di Juventus, Real Madrid e Atletico Madrid era salito sul palco dei festeggiamenti con una bambina malata di cancro con la quale aveva stretto una profonda amicizia.