Theo torna a brillare e tende la mano per il rinnovo: "Qui sono felice, la gente mi vuole bene"

MILAN

Il terzino francese è in scadenza nel 2026 e avrebbe chiesto 8 milioni di euro per prolungare il contratto

Il gol, l'ovazione di San Siro all'uscita dal campo e il coro dedicato della Curva Sud. Nella notte che ha riportato il Milan in vetta alla classifica, Theo Hernandez si è riconciliato con il tifo rossonero dopo un inizio di stagione a dir poco in salita. La cattiva prestazione col Parma e il caso cooling break con la Lazio sono alle spalle come confermato dallo stesso terzino francese: "Nelle prime gare non ero al 100% mentalmente e fisicamente. Ora mi sento bene". La svolta è arrivata, e l'aggancio a Paolo Maldini in quanto a reti realizzate (29) è stata una vera e propria ciliegina sulla torta.

Vedi anche Milan Il sistema-derby funziona: il Milan viaggia alla media di più di 2 gol a partita

Dal derby in poi, così come la squadra, l'ex Real Madrid ha alzato decisamente il livello. Del 26enne si parla però da tempo anche in ottica futuro visto il contratto in scadenza nel 2026. Il prolungamento del classe 1997 è tutt'altro che in discesa come noto da tempo: le richieste iniziali parlano di 8 milioni di euro d'ingaggio, mentre in Via Aldo Rossi non ci si vorrebbe allontanare da quota 6 mln. La distanza è di quelle importanti, anche se le parole dello stesso calciatore nel post-gara di Milan-Lecce fanno ben sperare: "Sono felice qui, la gente mi vuole bene". Un deciso cambio di rotta dopo l'uscita targata giugno 2024 dove l'esterno aveva decisamente fatto spaventare tutti nell'ambiente rossonero: "Se resto o meno a Milano lo vedremo dopo".

Almeno a parole Theo sembra tendere la mano al club rossonero, impegnato anche sul fronte Maignan per il rinnovo. Qui tutto viaggia per il meglio: l'intesa è vicina, con l'ex Lille che arriverà a guadagnare oltre 5 milioni di euro fino al 2028.