Serie A: Monza-Milan 0-1, Messias decide il derby di Berlusconi

MONZA-MILAN 0-1

Un gol del brasiliano regala a Pioli la terza vittoria di fila: rossoneri secondi insieme all'Inter. Per i brianzoli doppio-palo di Ciurria

Milan di corto muso: Messias stende il Monza

















































© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan batte 1-0 il Monza nella 23a giornata di Serie A, dà un calcio definitivo alla crisi e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica insieme all'Inter. Dopo un buon inizio dei brianzoli con occasioni per Ciurria e Petagna, il Diavolo prende il sopravvento con il passare dei minuti, prende un palo esterno con Leao (19') e sblocca la gara al 31' con un sinistro dal limite di Messias. Nella ripresa il Milan spreca con Theo Hernandez e Leao e il Monza sfiora il pari al 73', ma il tiro di Ciurria colpisce il palo e poi la schiena di Tatarusanu e ancora il palo prima di terminare in corner.

LA PARTITA

Il Milan vince ancora di corto muso, conquista il terzo 1-0 di fila dopo quelli rifilati a Torino e Tottenham e si lascia alle spalle il periodo più difficile della gestione Pioli. Il Diavolo si fa sorprendere dal Monza in avvio, poi con il passare dei minuti prende le giuste misure e fino al 70' non c'è proprio storia, poi i rossoneri pagano dazio all'impegno di Champions e negli ultimi 20' soffrono la pressione dei brianzoli, sono stra-fortunati sul doppio palo di Ciurria e Tatarusanu ma stringono i denti e portano a casa tre punti meritati e fondamentali nella corsa all'Europa che conta. Il Monza si sveglia troppo tardi, solo quando il Milan è sopraffatto dalla stanchezza, ma è impreciso e sfortunato e così non riesce l'ennesima impresa. La classifica è sempre tranquilla, ma in vista del prossimo match con la Salernitana Palladino dovrà fare a meno degli squalificati Rovella, Birindelli e Marlon.

Palladino non recupera Carlos Augusto e sceglie Birindelli con lo spostamento di Ciurria a sinistra. Pessina fa coppia con Rovella in mezzo al campo, Caprari e Dani Mota alle spalle di Petagna. Tre cambi per Pioli rispetto alla squadra che ha battuto il Tottenham: Tomori rientra in difesa dopo l'infortunio, Messias vince il ballottaggio con Saelemaekers come esterno destro a tutta fascia, mentre Origi fa rifiatare Giroud. Il francese parte in panchina con Ibrahimovic. Il Monza prova subito a sorprendere il Milan e dopo nemmeno un minuto Tatarusanu si rifugia in angolo sul sinistro di Ciurria. Lo stesso giocatore batte il corner sul quale si butta di testa Petagna con il portiere romeno attento sul primo palo e bravo a respingere. La risposta del Milan è un tiro-cross di Leao smanacciato da Di Gregorio (4'). Con il passare dei minuti i rossoneri prendono le misure ai brianzoli e diventano padroni del campo. Leao è in serata e si esalta negli spazi lasciati dai padroni di casa: al 19' il suo destro a giro prende il palo esterno, poi al 25' Di Gregorio non trattiene una conclusione debole del portoghese ma è bravo a murare Diaz. Il Monza prova sempre a costruire dal basso ma fa fatica e così fioccano le occasioni per il Milan: al 25' Theo Hernandez serve Tomori, conclusione ribattuta dal portiere monzese. Il gol è nell'aria e arriva al 31' con un bel sinistro dal limite di Messias che Di Gregorio può solo toccare senza evitare il gol. Vantaggio meritato dopo lo sbandamento a inizio gara. A questo punto ci si attende la reazione del Monza, che però non arriva con il Milan che si difende con ordine senza rischiare nulla.

Il Monza si riaffaccia dalle parti di Tatarusanu al 53' (destro debole di Petagna), il Milan tira un po' i remi in barca e si affida alle ripartenze. Come al 57', quando Leao allunga la palla per Theo che sbaglia il pallonetto a tu per tu con Di Gregorio. Ancora il francese al 66' si incunea in area e cade nel contrasto con Ciurria che gli taglia la strada: per Rapuano è giustamente tutto regolare. Due minuti dopo e Leao si vede respingere il sinistro di Leao. Palladino inserisce forze fresche, il Milan è stanco e negli ultimi 20' va in sofferenza. Al 73' Ciurria è davvero sfortunato, perché colpisce il palo, il pallone sbatte poi sulla schiena di Tatarusanu e sul palo prima di terminare in corner. Una carambola davvero incredibile. Nel finale De Ketelaere conferma che non è proprio il suo anno, facendosi respingere da Pessina un tiro a porta vuota dopo una grande parata di Di Gregorio su Tonali. Il Milan è tornato: è questo il segnale che il Diavolo manda alle rivali per un posto in Champions League.

LE PAGELLE

Di Gregorio 7 - Un'indecisione su Leao, sul gol di Messias può solo smanacciare ma altre tre belle parate su Diaz, Leao e Tonali

Ciurria 6,5 - E' il più pericoloso dei suoi, sin dall'avvio. Suo l'Oscar della sfortuna per il doppio palo nella ripresa. Avrebbe meritato di certo maggiore fortuna.

Caprari 5 - Serata da dimenticare per l'ex Verona, mai in partita e mai capace di accendere la luce o fare accelerazioni degne di nota

Messias 7 - Un gol bello e importante ma anche un lavoro di sacrificio sulla fascia destra in aiuto dei compagni. Quando finisce la benzina, Pioli lo cambia con Saelemaekers

Leao 6,5 - Va a intermittenza, ma quando ha campo è semplicemente imprendibile. Colpisce un palo esterno, impegna due volte Di Gregorio e manda in porta Theo nella ripresa.

Origi 5,5 - All'andata è stata di gran lunga la sua miglior gara con la maglia del Milan. Stasera il belga lotta, si sacrifica, ma non calcia mai in porta. Dettaglio non da poco per una prima punta.

IL TABELLINO

MONZA-MILAN 0-1

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 7; Marlon 6 (26' st Gytkjaer 5), Pablo Marì 6, Izzo 5,5; Birindelli 6 (14' st Carboni 6), Rovella 6 (25' st Sensi 6), Pessina 5,5, Ciurria 6,5; Mota Carvalho 5 (38' st Valoti sv), Caprari 5; Petagna 5,5 (14' st Machin 6). A disp.: Cragno, Sorrentino; Antov, Caldirola, Donati; Barberis, Colpani, Ranocchia; D'Alessandro. All.: Palladino 5,5

Milan (3-4-2-1): Tatarusanu 6,5; Kalulu 6,5, Thiaw 6,5, Tomori 6; Messias 7 (19' st Saelemaekers 6), Tonali 6, Krunic 6 (38' st Bakayoko sv), Theo Hernandez 6; Brahim Diaz 6 (19' st De Ketelaere 5), Leao 6,5 (34' st Rebic 6); Origi 5,5 (19' st Giroud 5,5). A disp.: Mirante, Vasquez; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjaer; Adli, Pobega, Vranckx, Ibrahimovic. All.: Pioli 6

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 31' Messias (MI)

Ammoniti: Marlon (M), Krunic (MI), Birindelli (M), Rovella (M), Machin (M), Thiaw (MI)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Il Monza ha interrotto un’imbattibilità in Serie A che durava da otto gare di fila (4V, 4N); non perdeva dalla trasferta contro la Lazio del 10 novembre.

• Per la prima volta dalla ripresa post-Mondiale, il Milan ha vinto due gare di fila in Serie A; prima di questa serie aveva raccolto due punti nelle precedenti cinque gare.

• Con il successo per 1-0 contro il Torino, il Milan ha registrato due clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso agosto (vs Bologna e Sassuolo).

• Considerando tutte le competizioni, il Milan ha collezionato tre clean sheet di fila per la prima volta dall’aprile 2022 (serie che arrivò a sette).

• Per la prima volta nella gestione Palladino, il Monza non ha segnato in una gara casalinga in Serie A; in generale, in casa era successo solo contro l’Atalanta il 5 settembre (0-2).

• Il Milan è rimasto imbattuto in 10 degli ultimi 11 derby lombardi in Serie A (7V, 3N), mantenendo la porta inviolata in due dei tre più recenti (vs Cremonese e Monza).

• Tutti i tre gol di Junior Messias in questo campionato sono arrivati in trasferta; in generale, nove dei suoi 17 gol in Serie A sono arrivati fuori casa.

• Junior Messias ha preso parte a due gol (una rete, un assist) nelle ultime tre presenze in Serie A, solo uno in meno rispetto alle prime 13 gare giocate in questo campionato (due reti, un assist).

• Theo Hernández ha collezionato la 150ª presenza con la maglia del Milan in tutte le competizioni.