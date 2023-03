Serie A, Monza-Empoli 2-1: Izzo regala il successo ai biancorossi

MONZA-EMPOLI 2-1

Partita vivace ed equilibrata all'U-Power Stadium: Ciurria firma il vantaggio brianzolo, Satriano pareggia al 51'. Poi, il gol-vittoria del difensore fa esultare Palladino

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Prosegue l'ottimo percorso del Monza, che sconfigge l'Empoli: all'U-Power Stadium finisce 2-1 per i brianzoli, col gol-vittoria firmato da Izzo al 66'. Ciurria aveva portato avanti i ragazzi di Palladino al 18', prima del pareggio di Satriano (51') e del forcing dei toscani, beffati dal difensore. Sale a 32 punti ed è nono il Monza, mentre l'Empoli si ferma a quota 28: dopo aver battuto l'Inter, Paolo Zanetti e i suoi non hanno più vinto.

LA PARTITA

Ottiene una grande vittoria il Monza, grazie ad Armando Izzo: il difensore firma il gol-vittoria contro l'Empoli, che cade 2-1 in trasferta. La prima sorpresa, all'U-Power Stadium, arriva alla lettura delle formazioni: Vicario, acciaccato per una botta al costato, lascia il posto tra i pali a Perisan. L'ex portiere di Udinese e Pordenone debutta così in Serie A a 25 anni, in una sfida dagli ottimi ritmi sin dai primi minuti. La prima chance è dei toscani, con Di Gregorio reattivo su Caputo, e all'11' l'Empoli si vede annullare un gol: Satriano segna in tuffo di testa, ma c'è fuorigioco. Il risultato si sblocca comunque al 18', col gol del Monza: Petagna smarca di tacco Ciurria dopo una bella azione manovrata, e il multiuso di Palladino beffa Perisan. La rete viene inizialmente annullata per offside, ma il Var e il fuorigioco semi-automatico dimostrano che il gol è regolare: 1-0 per il Monza, che sfiora anche il raddoppio con Carlos Augusto e Ciurria. Va vicino al pari l'Empoli con Ismajli alla mezz'ora, ma si va al riposo col vantaggio brianzolo. Nella ripresa i toscani spingono e pareggiano al 51'. Sul cross di Marin, Pablo Marí prolunga di testa e aziona involontariamente Satriano, che svetta e firma l'1-1 sbloccandosi in Serie A dopo sei mesi. L'Empoli si carica e va vicino al vantaggio, con Di Gregorio ad evitare il gol "olimpico" dalla bandierina di Marin, ma al 66' ecco il gol del Monza: Izzo svetta di testa da corner e batte Perisan, impreciso nel tuffo. L'assedio finale degli ospiti, coi cambi offensivi di Paolo Zanetti, non ha esito. Vince 2-1 il Monza, che si porta a 32 punti e in nona posizione, mentre l'Empoli si ferma a quota 28. Dopo il successo a sorpresa contro l'Inter, i toscani non hanno più vinto: tre pareggi e tre sconfitte.

LE PAGELLE

Ciurria 6.5 - Prosegue il suo momento magico, col gol del vantaggio del Monza e un'ottima prestazione. Il fantasista è la miccia che dà il via ad ogni azione del Monza. Chiude da esterno nel 3-4-2-1, confermando la sua duttilità. E sogna la Nazionale: potrebbe essere una delle sorprese di Mancini.

Sensi 5.5 - Palladino lo riprende costantemente e lo sostituisce, a ragion veduta. Prestazione decisamente opaca del centrocampista, di proprietà dell'Inter. Sbaglia moltissimi appoggi semplici e non garantisce la giusta intensità.

Satriano 7 - Si sblocca dopo sei mesi in Serie A, segnando la rete della speranza dell'Empoli: uno stacco di testa che va a premiare il suo grande lavoro nella zona offensiva, spesso elogiato da Zanetti nonostante la prolungata astinenza da gol. Si era visto annullare una rete già nel primo tempo, grande partita la sua.

Baldanzi 5.5 - Il Monza lo annulla con una sostanziale marcatura a uomo nel primo tempo. Nel secondo, dopo un avvio incoraggiante, esce nuovamente dalla partita e viene sostituito. Seconda gara opaca per il gioiello dell'Empoli.



IL TABELLINO

MONZA-EMPOLI 2-1

MONZA (3-4-2-1) - Di Gregorio 6.5; Izzo 6.5, Pablo Marí 6, Caldirola 6; Birindelli 6 (25' st Colpani 6), Sensi 5.5 (19' st Machín 6), Pessina 6.5, Carlos Augusto 6 (19' st Carboni 6); Ciurria 6.5, Caprari 6 (36' st Valoti sv); Petagna 6.5 (36' st Gytkjær sv).

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Marlon, Barberis, Antov, Colpani, Colombo, D'Alessandro, S.Vignato. All. Palladino.

EMPOLI (4-3-1-2) - Perisan 5.5; Stojanovic 5.5, Ismajli 5.5, Luperto 6, Parisi 6 (41' st Cacace sv); Akpa-Akpro 5.5 (41' st E.Vignato sv), Marin 6, Bandinelli 5.5 (25' st Fazzini 6); Baldanzi 5.5 (25' st Pjaca 5.5); Satriano 7, Caputo 6 (34' st Piccoli sv).

A disposizione: Ujkani, Štubljar, Walukiewicz, Grassi, de Winter, Henderson, Degli Innocenti, Ebuehi, Tonelli, Haas. All. Zanetti.

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 18' Ciurria (M), 6' st Satriano (E), 21' st Izzo (M)

Ammoniti: Parisi (E), Akpa-Akpro (E), Birindelli (M), Pessina (M), Marin (E)



LE STATISTICHE

• Il Monza ha raccolto 32 punti in questo campionato: nell’era dei tre punti a vittoria l’unica squadra esordiente in Serie A capace di fare meglio dopo 25 partite è stata il Chievo 2001/02 (40).

• Con il gol di Martín Satriano l’Empoli conta quattro giocatori nati dal 2000 in avanti con almeno due reti, nessuna squadra ne ha così tanti in questo campionato.

• Patrick Ciurria è tornato a segnare dopo quattro partite di Serie A in cui non aveva trovato il gol.

• Tre dei quattro gol di Patrick Ciurria in questo campionato sono arrivati sullo 0-0.

• Sei dei 10 gol realizzati da Armando Izzo in Serie A sono arrivati con un colpo di testa.

• Il Monza è tornato a segnare dopo due partite di Serie A in cui non aveva trovato il gol.

• L'Empoli è la squadra di questa Serie A che ha subito più gol sugli sviluppi di calcio d'angolo (nove).

• Matteo Pessina ha collezionato oggi la sua presenza numero 50 con la maglia del Monza, contando tutte le competizioni.

• Quella di oggi è stata la 150ª partita da titolare di Francesco Caputo in Serie A.