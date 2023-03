Serie A, Monza-Cremonese 1-1: Carlos Augusto risponde a Ciofani

MONZA-CREMONESE 1-1

All'U-Power Stadium nel primo tempo Carnesecchi tiene in partita i grigiorossi, poi un gol per parte nella ripresa

Monza e Cremonese si annullano



















© Getty Images 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Monza non sfonda nel secondo atto della sfida tra le due cenerentole della Serie A. Nella 27.ma giornata la squadra di Palladino non va oltre l'1-1 contro la Cremonese e si porta a quota 34. All'U-Power Stadium nel primo tempo sono i brianzoli a fare il match e a costruire le occasioni migliori, ma Carnesecchi tiene in partita gli ospiti con tre interventi super. Nella ripresa poi Ciofani (62') sblocca la gara con un bel colpo sotto e Carlos Augusto (69') pareggia i conti con un diagonale preciso.

LA PARTITA

Dopo il pari col Verona, Palladino cambia poco e piazza Ciurria a destra al posto di Birindelli e Sensi sulla trequarti insieme a Caprari alle spalle di Petagna. Nella Cremonese invece fuori Benassi e Dessers, dentro Meité e Tsadjout. A ritmi bassi l'avvio del match è tutto di studio e con pochi movimenti in profondità la gara resta bloccata in mediana. Aiwu chiude su Caprari, poi una deviazione di testa di Petagna finisce sopra la traversa e Bianchetti anticipa Ciurria in area. Occasioni che aumentano la pressione dei padroni di casa, ma non modificano l'inerzia del match. Con più uomini a centrocampo è il Monza a gestire il possesso e a fare la partita col fraseggio stretto, ma Sensi & Co. faticano a sfondare il bunker di Ballardini. Izzo sbaglia tutto davanti a Carnesecchi, poi il numero 12 grigiorosso si ripete su un'incornata di Carlos Augusto e Vasquez devia in corner un tentativo a botta sicura di Petagna. Dalle parti di Di Gregorio invece l'occasione più pericolosa capita sulla testa di Galdames, ma la deviazione del cileno finisce sopra la traversa e il primo tempo si chiude su una conclusione larga di Caprari e su un altro intervento super di Carnesecchi su Ciurria.

La ripresa inizia con l'ingresso in campo di Castagnetti e Ciofani al posto di Sernicola e Tsadjout e con la Cremonese che cambia atteggiamento e guadagna metri. In mediana Meitè aumenta i giri e sfiora il vantaggio, poi Okereke testa i riflessi di Di Gregorio, Marì devia in corner un destro insidioso di Castagnetti e Ciofani spedisce alto da buona posizione. Più alta e aggressiva, la squadra di Ballardini prende coraggio e attacca con più uomini. Il Monza invece perde un po' le misure tra i reparti e fatica a costruire come nel primo tempo. Pressato in uscita, Machin si fa anticipare da Galdames e Ciofani sblocca il match con un bel tocco sotto su assist di Castagnetti. Gol che cambia il match e costringe Palladino a correre ai ripari. A caccia di forze fresche per reagire, il tecnico del Monza toglie Caprari, Izzo e Machin e fa entrare Mota, Ranocchia e Antov. Mossa che dà subito la scossa e porta al pareggio di Carlos Augusto al termine di un'azione da manuale da quinto a quinto. Rete che rimette tutto in equilibrio e allunga le squadre. Da una parte Meité non trova la palla sugli sviluppi di un corner, dall'altra invece Carnesecchi difendere ancora il risultato su Ranocchia e Ciurria e nel finale Colpani fallisce una grande occasione di testa. Al Brianteo Monza e Cremonese si annullano.



LE PAGELLE

Carlos Augusto 7: spinge a sinistra alternando incursioni laterali e tagli centrali e mettendo in difficoltà Aiwu e Sernicola. Nel primo tempo impegna Carnesecchi con un bel colpo di testa, nella ripresa pareggia i conti con un diagonale preciso

Petagna 6: lavora sporco al centro dell'attacco lottando su ogni palla e fungendo da perno avanzato della manovra. Nel primo tempo serve un gran pallone a Izzo, ma il difensore spreca l'assist, poi sfiora la rete in un paio di occasioni

Izzo 5,5: Okereke lo tiene poco impegnato e ha spazio per proporsi anche in avanti. Nel primo tempo si fa ipnotizzare da Carnesecchi, poi confeziona un buon cross per Carlos Augusto

Carnesecchi 7: attento e reattivo tra i pali e sicuro nelle uscite. Nel primo tempo tre grandi parate su Izzo, Carlos Augusto e Ciurria tengono la Cremonese in partita. Nella ripresa pronto anche su una conclusione di Ranocchia

Tsadjout 5: dalle sue parti i palloni arrivano col contagocce, ma la sua staticità non aiuta la squadra ad alleggerire la pressione e a ripartire. Ballardini lo leva all'intervallo

Meité 6: nel primo tempo si fa intrappolare dal palleggio del Monza e fatica a fare filtro, nella ripresa poi aumenta i giri e la Cremonese cambia faccia

Ciofani 6,5: entra e cambia la gara dando fisicità, cattiveria e presenza all'attacco grigiorosso. Delizioso il tocco sotto con cui sblocca la gara



IL TABELLINO

MONZA-CREMONESE 1-1

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Izzo 5,5 (19' st Antov 6), Marì 6,5, Caldirola 6; Ciurria 6, Machin 5,5 (17' st Ranocchia 6), Pessina 6,5, Carlos Augusto 7; Sensi 6 (32' st Colpani 5,5), Caprari 5,5 (17' st Mota 6); Petagna 6 (32' st Gytkjaer 6).

A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Birindelli, Barberis, Valoti, Carboni, D'alessandro, Vignato. All.: Palladino 6,5

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi 7; Aiwu 5,5, Bianchetti 6, Vasquez 6; Sernicola 5 (1' st Castagnetti 6,5), Pickel 6 (40' st Ferrari sv), Galdames 5,5 (18' st Benassi 5,5), Meité 6, Valeri 6; Tsadjout 5 (1' st Ciofani 6,5), Okereke 5,5 (17' st Dessers 6).

A disp.: Saro, Sarr, Quagliata, Lochoshvili, Acella, Buonaiuto, Afena-Gyan. All.: Ballardini 6

Arbitro: Giua

Marcatori: 17' st Ciofani, (C), 24' st Carlos Augusto (M)

Ammoniti: Pessina, Izzo, Antov (M); Sernicola, Pickel, Bianchetti, Castagnetti (C)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• Il Monza ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe in Serie A (4N, 1P), dopo aver vinto quattro delle prime cinque sfide interne della gestione Palladino.

• Dopo aver perso i primi due derby lombardi in Serie A, il Monza è rimasto imbattuto in tre dei successivi quattro (1V, 2N).

• La Cremonese è rimasta imbattuta in tre delle ultime cinque gare in Serie A (1V, 2N), dopo aver raccolto un solo punto nelle precedenti nove partite.

• Dopo l’1-1 contro il Verona, il Monza ha pareggiato due match di fila per la seconda volta in Serie A – vs Fiorentina e Inter a gennaio in precedenza.

• Daniel Ciofani è il giocatore più anziano dei maggiori cinque campionati europei 2022/23 tra quelli che hanno segnato almeno cinque reti.

• Daniel Ciofani ha eguagliato i gol segnati nella sua stagione precedente in Serie A: cinque, come nel 2018/19 con il Frosinone.

• Solo Jeremie Frimpong (13) ha preso parte a più gol di Carlos Augusto (nove, di cui cinque gol) tra i difensori dei top-5 campionati europei in corso.

• Carlos Augusto ha preso parte a quattro delle ultime otto reti del Monza in Serie A, grazie ad un gol e tre assist.

• Presenza numero 50 per Luca Caldirola con il Monza in tutte le competizioni.