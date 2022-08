Monza, tegola Ranocchia: frattura del perone, fuori almeno 3 mesi

MONZA

A Napoli ko anche Pablo Marì e D'Alessandro, Galliani potrebbe tornare sul mercato: nel mirino c'è Acerbi

L'ambizione di arrivare nella parte sinistra della classifica e la necessità di centrare la salvezza. Dopo due partite e zero punti, il Monza neopromosso si trova nell'urgenza di cominciare a muovere la classifica, perché l'esordio in Serie A finora ha portato solo sconfitte e qualche dubbio in più sul potenziale di un gruppo che deve fare il rodaggio necessario, ma che forse rischia di non essere sufficiente per i propositi

di decimo posto. Soprattutto dopo la tegola Andrea Ranocchia, che probabilmente spingerà il club, 13 acquisti finora, ad intervenire ancora sul mercato.

Il centrale arrivato in estate dall'Inter ha riportato la frattura composta del perone della gamba destra e una distorsione della caviglia destra dopo l'infortunio riportato ieri a Napoli e resterà fuori almeno tre mesi. Un ko importante per la squadra di Stroppa, che sa che è tempo di cambiare passo a partire dalla sfida interna con l'Udinese, attesa venerdì alle 18.30 allo U-Power Stadium. Una gara che, secondo la linea del club espressa

anche da Adriano Galliani sul volo di ritorno da Napoli, deve essere punto di partenza e non interruzione di un percorso.

Avanti col progetto e gli uomini dunque, con rinforzi in arrivo e Stroppa al lavoro per cercare quel salto di qualità indicato anche dall'ad all'indomani della sconfitta del Maradona. Una pista molto calda è quella che porta a Nicolò Rovella, già corteggiato nelle scorse settimane da Galliani e per il quale la Juventus potrebbe dare il via libera nei prossimi giorni, ma la priorità sul mercato adesso riguarda la difesa perché Ranocchia dovrà essere sostituito. Nel mirino dei brianzoli c'è Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio e nel mirino anche dell'Inter, che però viste anche le proteste dei tifosi potrebbe virare su Akanji, per cui il Borussia Dortmund ha aperto al prestito.

RANOCCHIA: "TORNO PRESTO"

KO ANCHE PABLO MARI' E D'ALLESANDRO

Bollettino pesante anche per gli altri due infortunati monzesi della trasferta al Maradona. Nella giornata di oggi, infatti, sono state effettuate verifiche mediche anche per Pablo Marì, che durante la rifinitura pre partita ha riportato una lesione al muscolo obliquo esterno dell'addome, e per Marco D'Alessandro, uscito a partita in corso per una lesione all'adduttore sinistro.

