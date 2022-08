Monza, Stroppa: "Sorpreso delle voci sulla panchina, ci vuole tempo"

VERSO MONZA-UDINESE

Il tecnico brianzolo: "Stiamo pagando la difficoltà ad assemblare la squadra. Cragno? Difendo la scelta Di Gregorio"

© Getty Images Dopo due sconfitte in altrettante giornate, il Monza cerca ancora i primi punti in Serie A. Giovanni Stroppa presenta la sfida con l'Udinese: "Sono sorpreso delle voci sulla panchina - ha detto l'allenatore dei brianzoli - Ci vuole tempo, per dare il massimo bisogna lavorare. Se riusciamo a integrare qualcuno... Stiamo pagando la difficoltà ad assemblare la squadra". Sulla formazione: "Ci sarà spazio anche per Machin. La scelta di Di Gregorio la porto avanti".

"Con il Napoli 2/3 della difesa non era disponibile. Domani non sarà disponibile Pablo Mari, non recupereremo nemmeno Dany Mota: dobbiamo fare di necessità virtù. Su Sensi ci sto pensando, ma in questa settimana non ha lavorato con la squadra, vediamo".

Sulle difficoltà della squadra. "Sapevo che era così, qualche mese fa facevo la Serie A, sapevo a cosa andavamo incontro. Chi è arrivato è fuori condizione, ma non c'è tempo: l'aspetto mentale sarà fondamentale. La squadra deve avere l'approccio giusto, bisogna aver ben chiaro quello che si vuole fare in campo".

Che cosa deve cambiare. "Dobbiamo migliorare nella gestione del pallone. Il Napoli ha fatto le cose migliori sul nostro palleggio, quando ad esempio perdevamo palla. Bisogna migliorare soprattutto in quello. Dobbiamo guardare avanti, lo abbiamo detto più volte coi ragazzi. Affrontiamo una squadra equilibrata con fisicità, sarà ancora più importante avere un palleggio, sarà importante vincere i duelli".

Sulla sfida con l'Udinese. "Una squadra di categoria, tosta, fisica. Cambiando anche allenatore non ha cambiato il modo di fare calcio. Sarà difficile vincere i duelli, noi abbiamo altre caratteristiche". Della partita farà parte anche il rientrante José Machin, dal primo minuto o a gara in corso, in alternativa a Andrea Barberis o con Stefano Sensi in cabina di regia. Stroppa sta vagliando le alternative, cosi' come il ruolo di estremo difensore. "Cragno è nella mia testa, ma difendo la mia scelta di Di Gregorio e la porto avanti".

