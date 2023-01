Monza, Palladino: "Vittoria che rimarrà nella storia del club"

QUI MONZ

Il tecnico dei brianzoli: "Un successo in trasferta contro una big era quello che ci mancava"

Juventus-Monza: le immagini della partita



























© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Monza di Palladino ha fatto il bis contro la Juventus. Dopo la vittoria dell'andata, i brianzoli si sono imposti 2-0 anche in casa dei bianconeri: "Una grande vittoria, emozionante e che rimarrà nella storia del club - ha commentato Palladino a fine partita, con in mano una cravatta gialla -. Un regalo di Galliani, me l'aveva promessa in caso di risultato positivo. Questo successo certifica la bontà del lavoro fatto fino a questo momento".

"Abbiamo lavorato tanto sulle transizioni negative perché sapevamo che la Juve ti concede del palleggio per poi ripartire velocissimo - ha continuato Palladino -. Quando perdevamo palla il rischio di prendere ripartenza c'era. Questa squadra però è fatta di ragazzi pienamente nel progetto e che vogliono stupire sia me che loro stessi. Non sappiamo dove possiamo arrivare, ma continuando con questa mentalità possiamo fare un grande campionato senza snaturarci. Godiamoci il momento, ma concentrati".

Sul gol di Mota: "Stiamo lavorando molto nei movimenti negli ultimi metri perché ci mancava qualcosa. In settimana ho insistito molto su questo perché mettono in difficoltà i difensori, allontanandoci dall'avversario quando guarda il pallone. Contro la Juventus però tutti hanno fatto bene".

L'obiettivo del Monza: "Non guardo mai la classifica, sarò banale ma è così. Dobbiamo continuare così e prendiamo il nostro percorso per come sta andando avanti, il 2023 è iniziato alla grande e sono felice del momento. Pensiamo comunque alla salvezza che è il nostro scudetto".