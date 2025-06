Atalanta, dal 2 al 20 luglio la campagna abbonamenti

Denominata "E ho in mente te", ispirata a una canzone dei Pop 84, la campagna abbonamenti dell'Atalanta per la stagione 2025-2026 avrà luogo dal 2 al 20 luglio prossimi. Le informazioni su prezzi e settori saranno disponibili martedì 1° luglio sul sito ufficiale. Due le fasi previste. La prelazione per gli abbonati della scorsa stagione, dalle 10 del 2 luglio alle 19 del 10 luglio, nel proprio settore o in posti-settori disponibili, e la vendita libera dalle 10 del 12 luglio alle 19 del 20 luglio. La prelazione è esercitabile da tutti gli abbonati alla Serie A Enilive 2024/25 sia con Dea Card-tessera del tifoso, sia con abbonamento tradizionale ex voucher.